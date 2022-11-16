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В Киеве выпал первый снег

Фото: в Киеве выпал первый снег (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Столицу Украины накрыл первый снег, хотя его ждали только завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Днем КГГА предупреждала, что завтра и в ближайшие дни возможен снег, но погода ухудшилась уже сегодня вечером.

В ближайшие дни в столице ожидаются снег и гололедица. По данным Гидрометеоцентра, температура воздуха упадет до -2 градусов.

Киевские власти призывают киевлян и гостей города быть осторожными в темное время суток, а водителей - позаботиться о безопасности на дороге и "переобуть" на свои автомобили зимние шины.

"Водителям советуем соблюдать скоростной режим движения, а также быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов. Кроме того, напоминаем, что пешеходам следует носить на одежде светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток и во время непогоды", - говорится в сообщении Telegram-канала Киевской городской государственной администрации.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Украине ожидаются первые морозы и снег.

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Киев