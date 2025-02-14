В Киеве возник скандал с пропусками для комендантского часа: в КГВА отреагировали

В Киеве заметили машины, которые не являются спецтранспортом, но имеют пропуска для комендантского часа. В КГВА инициировали проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Так, активные киевляне обнаружили, что по Кеву передвигаются машины без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа.

"Обычные частные автомобили граждан. Их владельцы никак не касаются предприятий или служб, которые имеют обоснованную необходимость передвигаться по городу ночью. В отдельных случаях были зафиксированы уникальные номера документов. Я поручил проверить: кто, какой организации и на каких основаниях выдал пропуска", - рассказал он.

Дело в том, по словам Ткаченко, что в соответствии с распоряжением Киевской городской военной администрации разрешение на выдачу пропусков имеет ограниченный круг должностных лиц, организаций.

"В зафиксированных случаях оказалось, что пропускные документы выданы по квоте КГГА, где заместители главы КГГА имеют соответствующие полномочия. Истории со злоупотреблениями, связанными с пропускными документами, случались и раньше. Но несколько раз принимались меры в пределах нашего гарнизона, чтобы обрезать нечестные схемы. Вижу, что пока успеха в этом вопросе нет", - констатировал глава КГВА.

Он напомнил, что ранее давал поручение отчитаться о выдаче пропусков, четкого ответа не получил до сих пор, "впечатление, что они выдаются по обычному запросу и по необходимости - потому что так хочется".

"Вопрос не только в том, что кто-то мог без надобности получить право пренебрегать режимом комендантского часа. На этом могут быть завязаны коррупционные схемы. Но самое важное. Бесконтрольность является риском. Документы могут оказаться в руках диверсантов, представителей вражеских специальных служб. Совершить преступление против нашей безопасности ночью, когда никто не видит, гораздо легче. Этими рисками будет заниматься Служба безопасности Украины", - констатировал он.

В свою очередь, относительно коррупционной составляющей в процедурах, которые сейчас существуют, также планируют работать в рамках группы "Прозрачность и подотчетность".