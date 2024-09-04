У Києві вводять нові перепустки для проїзду під час комендантської години

У Києві з 23 вересня діятимуть перепустки нового зразка для проїзду транспорту під час комендантської години. Періодичне оновлення - це вимушений крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Згідно з повідомленням, заявки на отримання перепусток необхідно подавати до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де перепустку отримували попередні рази. У заявці потрібно обґрунтувати необхідність переміщення під час комендантської години.

Після оновлення перепустки стару необхідно повернути. Керівники підприємств, організацій чи установ, що видали перепустку, несуть персональну відповідальність за стан її збереження та використання, облік і видачу пояснили в пресслужбі.

У КМДА зазначили, що перепустки не можна розміщувати під лобовим склом або на іншому видному місці. Їх необхідно пред’являти винятково за вимогою правоохоронних органів або уповноважених осіб.

"Періодичне оновлення - вимушений крок, щоб перепустками могли користувалися лише ті, хто дійсно має на це підстави (працівники сектора безпеки та оборони, критичної інфраструктури та органів державної влади)", - додали в КМДА.

Комендантська година

Нагадаємо, з початку війни у лютому 2022 році в Україні діє комендантська година. Комендантська година - це заборона для населення перебувати на вулицях чи в інших громадських місцях у визначений час.

На сьогодні комендантська година діє в усіх областях України, окрім Закарпатської.

У всіх регіонах тривалість різна. У Києві та області комендантська година діє з 00:00 до 05:00.