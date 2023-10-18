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У Києві виховательку дитсадка підозрюють у побитті дитини: розпочали розслідування

Фото: поліція розпочала розслідування через можливе побиття дитини у дитсадку Києва (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Вихователь дитсадка у Києві підозрюється у побитті дитини. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Facebook.

Інцидент стався у Голосіївському районі Києва. До поліції звернулися батьки дівчинки із заявою про те, що вихователька завдала тілесних ушкоджень їхній доньці. Батьки виявили на шиї дитини синці та подряпини.

Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу. Залучені також співробітники ювенальної поліції.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація, слідство триває.

РБК-Україна раніше повідомляло, що у соцмережах розгорівся скандал через  можливе побиття дитини у дитсадку Києва. Батьки звинуватили виховательку.

Також, як ми повідомляли, наприкінці вересня у Київській області у шістьох дитсадках отруїлися діти.

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