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В Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка: начали расследование

Фото: полиция начала расследование из-за возможного избиения ребенка в детском саду Киева (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Воспитатель детсада в Киеве подозревается в избиении ребенка. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. В полицию обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница нанесла телесные повреждения их дочери. Родители обнаружили на шее ребенка синяки и царапины.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. Привлечены также сотрудники ювенальной полиции.

Полицейские возбудили уголовное производство по ст. 125 УКУ - умышленное легкое телесное повреждение. После получения результатов экспертизы возможна переквалификация, следствие продолжается.

РБК-Украина ранее сообщало, что в соцсетях разгорелся скандал из-за возможного избиения ребенка в детском саду Киева. Родители обвинили воспитательницу.

Также, как мы сообщали, в конце сентября в Киевской области в шести детсадах отравились дети.

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