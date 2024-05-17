У Києві відзавтра ЦНАПи будуть приймати військовозобов'язаних для оновлення даних

Військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директорку департаменту ЦНАП у Києві Наталію Шамрай в ефірі "Київ 24".
"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані", - сказала вона.
За словами директорки, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.
"Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", - додала вона.
Нагадаємо, відзавтра, 18 травня, набирає чинності новий закон про мобілізацію. Серед іншого він передбачає, що всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані протягом 60 дні.
Згідно з новим законом, уточнити військово-облікові дані можна у ТЦК, центрах надання адміністративних послуг та електронному кабінеті призовника.
Детальніше про те, що буде, якщо не уточнити обліковані дані та чому спостерігаються черги у військкоматах - у матеріалі РБК-Україна.
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