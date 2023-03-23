У Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк": названо дату
У Києві з 1 квітня знову почне працювати станція метро "Гідропарк", але відкриються не всі вестибюлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
"З 1 квітня відновлюємо роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів. Працюватиме поки що вестибюль № 1", - розповів міський голова.
При цьому він уточнив, що потяги, як і раніше, проїжджатимуть повз станцію "Дніпро".
Мер зазначив, що "Гідропарк" закриватимуть під час повітряних тривог, оскільки станція розташована на наземній частині метрополітену.
"Укриттями для населення є лише підземні станції. А потяги під час тривог не курсують по наземних ділянках для безпеки пасажирів", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві громадський транспорт працюватиме на годину довше з 26 березня.
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