ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк": названо дату

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 березня 2023 16:23
У Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк": названо дату Фото: у Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Києві з 1 квітня знову почне працювати станція метро "Гідропарк", але відкриються не всі вестибюлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"З 1 квітня відновлюємо роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів. Працюватиме поки що вестибюль № 1", - розповів міський голова.

При цьому він уточнив, що потяги, як і раніше, проїжджатимуть повз станцію "Дніпро".

Мер зазначив, що "Гідропарк" закриватимуть під час повітряних тривог, оскільки станція розташована на наземній частині метрополітену.

"Укриттями для населення є лише підземні станції. А потяги під час тривог не курсують по наземних ділянках для безпеки пасажирів", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві громадський транспорт працюватиме на годину довше з 26 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро Віталий Кличко Гидропарк
NEWS
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
DAILY
Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю