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В Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк": названа дата

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Киев, Четверг 23 марта 2023 16:23
В Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк": названа дата Фото: в Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Киеве уже с 1 апреля снова начнет работать станция метро "Гидропарк", но откроются не все вестибюли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"С 1 апреля возобновляем работу станции метро "Гидропарк" для пассажиров. Будет работать пока вестибюль № 1", - рассказал городской глава.

При этом он уточнил, что поезда, как и раньше, будут проезжать мимо станции "Днепр".

Мэр отметил, что "Гидропарк" будут закрывать во время воздушных тревог, поскольку станция расположена на наземной части метрополитена.

"Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют по наземным участкам для безопасности пассажиров", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве общественный транспорт будет работать на час дольше с 26 марта.

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Киев метро Виталий Кличко Гидропарк
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