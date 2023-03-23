В Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк": названа дата
В Киеве уже с 1 апреля снова начнет работать станция метро "Гидропарк", но откроются не все вестибюли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"С 1 апреля возобновляем работу станции метро "Гидропарк" для пассажиров. Будет работать пока вестибюль № 1", - рассказал городской глава.
При этом он уточнил, что поезда, как и раньше, будут проезжать мимо станции "Днепр".
Мэр отметил, что "Гидропарк" будут закрывать во время воздушных тревог, поскольку станция расположена на наземной части метрополитена.
"Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют по наземным участкам для безопасности пассажиров", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве общественный транспорт будет работать на час дольше с 26 марта.
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