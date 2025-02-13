У Києві відновили роботу першого українського McDonald's на "Лук'янівській": деталі

Що відомо про руйнування McDonald's на "Лук'янівській" та його відновлення

Зранку 18 січня 2025 року РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Під ворожим прицілом опинився, зокрема, район станції метро "Лук'янівська" - було пошкоджено об'єкти нерухомості, автівки, вхід у метрополітен і будівлі, розташовані поруч. Саме тоді постраждав і ресторан McDonald's.

McDonald's на "Лук'янівській" після ворожої атаки (фото: Getty Images)

У прес-службі компанії після цього повідомили, що "команда працює над усуненням наслідків обстрілу" та пообіцяли обов'язково відновити роботу ресторану.

Варто зазначити, що це був вже п'ятий (і найсерйозніший) випадок пошкодження закладу внаслідок атак країни-агресора. Відновлювальні роботи тривали впродовж майже місяця.

Сьогодні, 13 лютого, українцям повідомили, що McDonald's на "Лук'янівській" відновив свою роботу після пошкоджень внаслідок російської повітряної атаки.

"Ми продовжуємо працювати з українцями і для українців, готуючи улюблені бургери та турбуючись про безпеку наших клієнтів і працівників", - наголосили у компанії.

Насамкінець команда McDonald's подякувала українцям за те, що вони чекали на відновлення разом із нею.

"Завжди чекаємо вас у гості та закликаємо берегти себе, ваших близьких і ніколи не ігнорувати сигнали повітряних тривог", - підсумували у McDonald's Ukraine.

Допис McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/McDonaldsUA)