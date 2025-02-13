В Киеве возобновили работу первого украинского McDonald's на "Лукьяновской": детали

Что известно о разрушении McDonald's на "Лукьяновской" и его восстановлении

Утром 18 января 2025 года РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Под вражеским прицелом оказался, в частности, район станции метро "Лукьяновская" - были повреждены объекты недвижимости, машины, вход в метрополитен и здания, расположенные рядом. Именно тогда пострадал и ресторан McDonald's.

McDonald's на "Лукьяновской" после вражеской атаки (фото: Getty Images)

В пресс-службе компании после этого сообщили, что "команда работает над устранением последствий обстрела" и пообещали обязательно возобновить работу заведения.

Сегодня, 13 февраля, украинцам сообщили, что McDonald's на "Лукьяновской" возобновил свою работу после повреждений в результате российской воздушной атаки.

"Мы продолжаем работать с украинцами и для украинцев, готовя любимые бургеры и заботясь о безопасности наших клиентов и работников", - отметили в компании.

В завершение команда McDonald's поблагодарила украинцев за то, что они ждали восстановления вместе с ней.

"Всегда ждем вас в гости и призываем беречь себя, ваших близких и никогда не игнорировать сигналы воздушных тревог", - подытожили в McDonald's Ukraine.

Пост McDonald's Ukraine (скриншот: x.com/McDonaldsUA)