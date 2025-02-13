В Киеве возобновили работу первого украинского McDonald's на "Лукьяновской": детали

В Киеве возобновили работу заведения McDonald's, поврежденного в результате российской атаки. Речь идет о ресторане сети возле станции метро "Лукьяновская".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании в соцсети Х.
Утром 18 января 2025 года РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Под вражеским прицелом оказался, в частности, район станции метро "Лукьяновская" - были повреждены объекты недвижимости, машины, вход в метрополитен и здания, расположенные рядом. Именно тогда пострадал и ресторан McDonald's.
В пресс-службе компании после этого сообщили, что "команда работает над устранением последствий обстрела" и пообещали обязательно возобновить работу заведения.
Сегодня, 13 февраля, украинцам сообщили, что McDonald's на "Лукьяновской" возобновил свою работу после повреждений в результате российской воздушной атаки.
"Мы продолжаем работать с украинцами и для украинцев, готовя любимые бургеры и заботясь о безопасности наших клиентов и работников", - отметили в компании.
В завершение команда McDonald's поблагодарила украинцев за то, что они ждали восстановления вместе с ней.
"Всегда ждем вас в гости и призываем беречь себя, ваших близких и никогда не игнорировать сигналы воздушных тревог", - подытожили в McDonald's Ukraine.