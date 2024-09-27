У Києві відновили роботу найбільші сервісні центри МВС: що відомо
У п'ятницю, 27 вересня, в Києві відновили роботу кількох найбільших сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС у Facebook.
Про які сервісні центри МВС йдеться
Згідно з інформацією ГСЦ МВС, йдеться про відновлення роботи столичних сервісних центрів МВС:
- №8041 - на вулиці Перемоги, 20
- №8043 - на проспекті Європейського Союзу, 47, у ТРЦ Retroville (вхід №5)
Напередодні, 26 вересня, вони тимчасово призупинили надання послуг - з технічних причин.
Зазначається, що станом на зараз всі сервісні центри Києва працюють у штатному режимі.
Українцям нагадали також, що прийом громадян у сервісних центрах МВС здійснюється:
- за попереднім записом онлайн
- за допомогою талону е-запису (який можна отримати в терміналі самообслуговування безпосередньо в сервісному центрі)
Інформація щодо відновлення роботи сервісних центрів МВС (скриншот: facebook.com/hsc.gov.ua)
Графік роботи столичних сервісних центрів МВС
З графіком роботи усіх територіальних сервісних центрів МВС можна детально ознайомитись на офіційному порталі ГСЦ МВС.
У столиці більшість із них працюють:
- з 8:00 до 17:00 - у вівторок, середу, четвер і п'ятницю
- з 8:00 до 15:45 - у суботу
Понеділок і неділя при цьому є вихідними днями.
"Отримати талон у терміналі можливо не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС", - нагадують відвідувачам.
Місцерозташування регіональних сервісних центрів МВС (інфографіка: hsc.gov.ua/kontakti)
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Зазначимо, що для візиту можна обрати найближчий сервісний центр МВС. Із собою треба мати документ, що підтверджує особу, а також ідентифікаційний код.
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