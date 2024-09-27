У Києві відновили роботу найбільші сервісні центри МВС: що відомо

У п'ятницю, 27 вересня, в Києві відновили роботу кількох найбільших сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС у Facebook.

" Отримати талон у терміналі можливо не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня , визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС", - нагадують відвідувачам.

Понеділок і неділя при цьому є вихідними днями.

З графіком роботи усіх територіальних сервісних центрів МВС можна детально ознайомитись на офіційному порталі ГСЦ МВС.

Українцям нагадали також, що прийом громадян у сервісних центрах МВС здійснюється:

Зазначається, що станом на зараз всі сервісні центри Києва працюють у штатному режимі.

Нові водійські права в Україні

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що в Україні почали видавати посвідчення водія нового зразка (нові бланки мають захист із трьох літер та шести цифр), а також кому саме потрібно звертатися за новим посвідченням.

Зазначимо, що для візиту можна обрати найближчий сервісний центр МВС. Із собою треба мати документ, що підтверджує особу, а також ідентифікаційний код.

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