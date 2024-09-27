В Киеве возобновили работу крупнейшие сервисные центры МВД: что известно
В пятницу, 27 сентября, в Киеве возобновили работу нескольких крупнейших сервисных центров Министерства внутренних дел Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД в Facebook.
О каких сервисных центрах МВД идет речь
Согласно информации ГСЦ МВД, речь идет о возобновлении работы столичных сервисных центров МВД:
- №8041 - на улице Победы, 20
- №8043 - на проспекте Европейского Союза, 47, в ТРЦ Retroville (вход №5)
Накануне, 26 сентября, они временно приостановили предоставление услуг - по техническим причинам.
Отмечается, что сейчас все сервисные центры Киева работают в штатном режиме.
Украинцам напомнили также, что прием граждан в сервисных центрах МВД осуществляется:
- по предварительной записи онлайн
- с помощью талона е-записи (который можно получить в терминале самообслуживания непосредственно в сервисном центре)
Информация о возобновлении работы сервисных центров МВД (скриншот: facebook.com/hsc.gov.ua)
График работы столичных сервисных центров МВД
С графиком работы всех территориальных сервисных центров МВД можно ознакомиться на официальном портале ГСЦ МВД.
В столице большинство из них работают:
- с 8:00 до 17:00 - во вторник, среду, четверг и пятницу
- с 8:00 до 15:45 - в субботу
Понедельник и воскресенье при этом - выходные дни.
"Получить талон в терминале возможно не позднее, чем за час до конца рабочего дня, определенного графиком работы соответствующего сервисного центра МВД", - напоминают посетителям.
Месторасположение региональных сервисных центров МВД (инфографика: hsc.gov.ua/kontakti)
Новые водительские права в Украине
Напомним, недавно мы рассказывали, что в Украине начали выдавать водительские права нового образца (новые бланки имеют защиту из трех букв и шести цифр), а также кому именно нужно обращаться за новым удостоверением.
Для визита можно выбрать ближайший сервисный центр МВД. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код.
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