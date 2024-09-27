В Киеве возобновили работу крупнейшие сервисные центры МВД: что известно

В пятницу, 27 сентября, в Киеве возобновили работу нескольких крупнейших сервисных центров Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД в Facebook.

" Получить талон в терминале возможно не позднее, чем за час до конца рабочего дня , определенного графиком работы соответствующего сервисного центра МВД", - напоминают посетителям.

Понедельник и воскресенье при этом - выходные дни.

В столице большинство из них работают:

С графиком работы всех территориальных сервисных центров МВД можно ознакомиться на официальном портале ГСЦ МВД.

Украинцам напомнили также, что прием граждан в сервисных центрах МВД осуществляется:

Отмечается, что сейчас все сервисные центры Киева работают в штатном режиме.

Новые водительские права в Украине

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Украине начали выдавать водительские права нового образца (новые бланки имеют защиту из трех букв и шести цифр), а также кому именно нужно обращаться за новым удостоверением.

Для визита можно выбрать ближайший сервисный центр МВД. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код.

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