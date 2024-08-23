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У Києві відкриють представництво бельгійського агентства Enabel: які його функції

П'ятниця 23 серпня 2024 05:26
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У Києві відкриють представництво бельгійського агентства Enabel: які його функції Фото: зустріч представників КМДА з представниками Enabel (kyivcity.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Вже незабаром у Києві відкриють представництво бельгійського агентства з розвитку Enabel.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, бельгійці допомагатимуть Україні з впровадженням проектів, спрямованих на відновлення та підтримку сталості об'єктів критичної та соціальної інфраструктури.

"Зокрема, через реалізацію комплексних програм з оновлення систем опалення, забезпечення теплом й постачання обладнання для об'єктів медичної, соціальної та освітньої сфер", - уточнив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У КМДА додали, що Enabel буде працювати безпосередньо з українськими інституціями та установами в координації з органами державної влади. Станом на зараз триває формування кадрового складу представництва, до якого увійдуть бельгійські та українські фахівці.

Що відомо про Enabel

Бельгійське агентство з розвитку займається реалізацією урядових програм міжнародного співробітництва Бельгії. Працюючи з міжнародними партнерами, агентство пропонує рішення для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату, урбанізація, людська мобільність, мир та безпека, економічна та соціальна нерівність. На даний момент Enabel здійснює близько 170 проєктів у 20 країнах світу.

Нагадаємо, що в липні представники української та бельгійської держав підписали угоду, згідно з якою Бельгія інвестує близько 150 млн євро протягом чотирьох років у відновлення України.

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