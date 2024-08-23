В Киеве откроют представительство бельгийского агентства Enabel: какие его функции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, бельгийцы будут помогать Украине с внедрением проектов, направленных на возобновление и поддержку устойчивости объектов критической и социальной инфраструктуры.

"В частности, через реализацию комплексных программ по обновлению систем отопления, обеспечение теплом и поставки оборудования для объектов медицинской, социальной и образовательной сфер", - уточнил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В КГГА добавили, что Enabel будет работать непосредственно с украинскими институтами и учреждениями в координации с органами государственной власти. В настоящее время продолжается формирование кадрового состава представительства, в который войдут бельгийские и украинские специалисты.