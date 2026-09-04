У Києві відкрили тестовий доступ до маркету зброї DOT-Chain Defence: як працює інтерактив

Як працює інсталяція

Онлайн-магазин DOT-Chain Defence працює за знайомою логікою звичайного інтернет-магазину, тільки замість одягу чи побутової техніки — дрони та інші засоби для фронту. Військовий обирає потрібний під конкретне бойове завдання засіб, виробника та конфігурацію й оформлює замовлення у кілька кліків.

Фото: інсталяція DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

Раніше цей досвід був доступний лише військовим. У новій інтерактивній інсталяції відвідувачі можуть самостійно обрати засіб, "оформити" його замовлення, переглянути відео його роботи та побачити частину дронів, яку військові замовляють через DOT-Chain Defence. Інсталяцію реалізовано за підтримки NAUDI.

Хто створив DOT-Chain Defence і скільки засобів вже поставили

DOT-Chain Defence створила Агенція оборонних закупівель ДОТ. Це закритий онлайн-магазин, доступ до якого мають лише військові: система дає змогу підрозділам самостійно обирати необхідні засоби відповідно до бойових завдань та доступних пропозицій виробників.

Фото: інсталяція DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

За перший рік роботи через DOT-Chain Defence військовим поставили понад 1,2 млн засобів. Онлайн-магазин починався як пілот для 12 бойових підрозділів, а сьогодні ним користуються вже 500. У системі представлені майже 1200 засобів від 300 виробників.

Фото: інсталяція DOT-Chain Defence (АОЗ ДОТ)

Асортимент розширився від кількох десятків FPV-дронів до дронів на оптоволокні, бомберів, перехоплювачів, наземних роботизованих комплексів, засобів РЕБ та боєприпасів до безпілотних систем. Замовлення оформлюється без паперових рапортів та багаторівневих погоджень - за декілька кліків. У середньому засоби з наявності доставляють за 9 днів, а іноді - навіть за один день.