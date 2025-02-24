У Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам (фото, відео)

Задум Меморіалу українським розвідникам та його відкриття

Про задум меморіалу на церемонії відкриття розповіли автори ідеї - архітектор Лесюк і скульптор Білик, які раніше вже створили відомий меморіал на честь героїв Небесної Сотні у Львові.

Відкриття першого елементу меморіалу в Києві (фото: gur.gov.ua)

Повідомляється, що дві стели у композиції символізують крила та щити.

Їхній активний рельєф - відтворює рух і боротьбу, силу та невтомний опір.

Між двома стелами - простір тиші, де викарбувані імена людей, які відважно і з честю бились за Україну.

Проект Меморіалу українським розвідникам (фото: gur.gov.ua)

З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадуватиме форму ока: символ вічної пильності, захисту, невидимої присутності.

Планується, що меморіал стане простором, який також допоможе розповісти більше про українських героїв.

"Ми, як авторський колектив, прагнули створити особливий простір. Простір емоційної присутності, де пам'ять про героїв - оживає", - зізнався під час відкриття меморіалу Білик.

Освячення першої частини меморіалу (фото: gur.gov.ua)

Лесюк зауважив, що цей простір (завдяки двом стелам, зеленим насадженням і додатковим елементам) буде поділений на камерні простори для вшанування.

"Для спокою, для кожного з нас, хто буде приходити сюди та знайде своє місце для спілкування з героями", - додав він.

У межах відкриття першого елемента меморіалу, після вшанування полеглих побратимів хвилиною мовчання, промову виголосив начальник ГУР МО України, генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Буданов під час відкриття меморіалу (фото: gur.gov.ua)

"Символічно, що напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення ми закладаємо основний елемент Меморіалу українським розвідникам. Нині як ніколи актуальні слова Євгена Коновальця про те, що Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців", - наголосив посадовець.

Він додав, що цей меморіал - шана та вдячність тим героям, які жили та боролись, і повернулися на щиті.

Покладення квітів на перший елемент меморіалу (фото: gur.gov.ua)

"Воїни-розвідники пішли у вічність, але вони назавжди залишаться у наших серцях, в історії боротьби українського народу. І стануть дороговказом для наступних поколінь", - зауважив Буданов.

Він додав, що в Україні триває "екзистенційна війна".

Елемент Меморіалу українським розвідникам (фото: gur.gov.ua)

"Упевнений - силою ми здобудемо справедливий мир. А зло буде переможене і покаране. Дякую всім, хто б'ється заради України та всім, хто нам допомагає", - підсумував очільник ГУР.

Насамкінець Буданов висловив вдячність творцям Меморіалу українським розвідникам і меценатам Володимиру та Олені Бесагам (спільними зусиллями яких з'явився цей простір).