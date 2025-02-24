В Киеве открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам (фото, видео)

Замысел Мемориала украинским разведчикам и его открытие

О замысле мемориала на церемонии открытия рассказали авторы идеи - архитектор Лесюк и скульптор Билык, которые ранее уже создали известный мемориал в честь героев Небесной Сотни во Львове.

Открытие первого элемента мемориала в Киеве (фото: gur.gov.ua)

Сообщается, что две стелы в композиции символизируют крылья и щиты.

Их активный рельеф - воспроизводит движение и борьбу, силу и неутомимое сопротивление.

Между двумя стелами - пространство тишины, где высечены имена людей, которые отважно и с честью сражались за Украину.

Проект Мемориала украинским разведчикам (фото: gur.gov.ua)

С высоты птичьего полета композиция из стел и центрального элемента будет напоминать форму глаза: символ вечной бдительности, защиты, невидимого присутствия.

Планируется, что мемориал станет пространством, которое также поможет рассказать больше об украинских героях.

"Мы, как авторский коллектив, стремились создать особое пространство. Пространство эмоционального присутствия, где память о героях - оживает", - признался во время открытия мемориала Билык.

Освящение первой части мемориала (фото: gur.gov.ua)

Лесюк отметил, что это пространство (благодаря двум стелам, зеленым насаждениям и дополнительным элементам) будет разделено на камерные пространства для чествования.

"Для покоя, для каждого из нас, кто будет приходить сюда и найдет свое место для общения с героями", - добавил он.

В рамках открытия первого элемента мемориала, после чествования павших побратимов минутой молчания, речь произнес начальник ГУР МО Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Буданов во время открытия мемориала (фото: gur.gov.ua)

"Символично, что накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения мы закладываем основной элемент Мемориала украинским разведчикам. Сейчас как никогда актуальны слова Евгения Коновальца о том, что Украина является непобедимым бастионом героев и борцов", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что этот мемориал - дань уважения и благодарности тем героям, которые жили и боролись, и вернулись на щите.

Возложение цветов на первый элемент мемориала (фото: gur.gov.ua)

"Воины-разведчики ушли в вечность, но они навсегда останутся в наших сердцах, в истории борьбы украинского народа. И станут указателем для следующих поколений", - отметил Буданов.

Он добавил, что в Украине продолжается "экзистенциальная война".

Элемент Мемориала украинским разведчикам (фото: gur.gov.ua)

"Уверен - силой мы обретем справедливый мир. А зло будет побеждено и наказано. Спасибо всем, кто сражается ради Украины и всем, кто нам помогает", - подытожил глава ГУР.

В завершение Буданов выразил благодарность создателям Мемориала украинским разведчикам и меценатам Владимиру и Елене Бесаг (совместными усилиями которых появилось это пространство).