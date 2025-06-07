У Києві відбувся масштабний захід на підтримку ветеранів "Сильні разом", - Кличко

"Привітав та поспілкувався з учасниками платформи єдності "Сильні разом". У ньому взяли участь понад 400 учасників. Нагородив 23 захисника та захисниці. А також дітей - переможців першого футбольного турніру памʼяті захисників і захисниць столиці", - повідомив Кличко.

Зустріч відбулася в парку "Наталка". У ній взяли участь, зокрема, ветерани Нацгвардії України, 112 бригади ТрО Києва, 5 окремої штурмової бригади Сухопутних військ України, 210 окремого штурмового полку. Більшість із них проходять сьогодні реабілітацію в профільних медзакладах столиці, зазначив Кличко.

Організатором виступила міська влада. Підтримали захід громадські організації та благодійні фонди, навчальні заклади, патронатні служби військових бригад, медичні та реабілітаційні заклади, представники бізнесу, наголосив мер Києва.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у 2025 році на підтримку ветеранів в бюджеті Києва передбачено майже 1,8 млрд грн. Переважна частина коштів - це виплати ветеранам та родинам захисників.