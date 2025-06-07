В Киеве состоялось масштабное мероприятие в поддержку ветеранов "Сильные вместе", - Кличко

"Поздравил и пообщался с участниками платформы единства "Сильные вместе". В нем приняли участие более 400 участников. Наградил 23 защитника и защитницы. А также детей - победителей первого футбольного турнира памяти защитников и защитниц столицы", - сообщил Кличко.

Встреча состоялась в парке "Наталка". В ней приняли участие, в частности, ветераны Нацгвардии Украины, 112 бригады ТрО Киева, 5 отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Украины, 210 отдельного штурмового полка. Большинство из них проходят сегодня реабилитацию в профильных медучреждениях столицы, отметил Кличко.

Организатором выступили городские власти. Поддержали мероприятие общественные организации и благотворительные фонды, учебные заведения, патронатные службы военных бригад, медицинские и реабилитационные учреждения, представители бизнеса, подчеркнул мэр Киева.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в 2025 году на поддержку ветеранов в бюджете Киева предусмотрено почти 1,8 млрд грн. Большая часть средств - это выплаты ветеранам и семьям защитников.