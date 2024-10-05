У Києві відбулася форум-дискусія щодо проблематики жіночого лідерства

У Києві представники бізнесу, громадського та державного секторів на форумі-дискусії "Жінки, які змінюють Україну" обговорили проблеми жіночого лідерства. Захід відбувся за ініціативи громадської організації "Нові українські наративи".

Ініціатива впроваджується за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF) — гнучкого і оперативного інструменту фінансування, що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації, а також використання ключових можливостей миробудівництва.

Олена Собко разом зі родиною виїхала з окупованого Енергодара. Разом із собою вивозила компоненти для виготовлення косметики свого власного бренду.

"Я займалася виготовленням косметики ще в Енергодарі. Це було моїм хобі. Я шукала такі засоби, які будуть безпечні для мене та моїх діток. У мене їх троє. Тому я почала виготовляти косметику сама. Починала з мила, навчилася виготовляти всі засоби. Наразі в мене 80 засобів догляду за обличчям, тілом та волоссям. Коли ми виїжджали з окупації, чоловік важко це рішення прийняв. Він питав: чим ми будемо займатися? Я сказала, що буду виготовляти косметику. Так і склалося", - розповіла вона.

Олена почала вчитися вести власний бізнес. У цьому їй допоміг освітній проєкт для жінок ВПО "ЗМІСТ". Вже перший офлайн воркшоп дав практичні поради, як оформити соціальні мережі бренду і надихнув прослухати інші курси в онлайні.

Проєкт "ЗМІСТ" реалізовувала команда ГО "НОВІ УКРАЇНСЬКІ НАРАТИВИ" протягом року, організовуючи офлайн і онлайн навчання, а також регулярні психологічні зустрічі.

"Наш проєкт об’єднав понад 6800 жінок та дівчат ВПО з усієї України. Це не просто цифри - це реальні жінки та дівчата з різних куточків країни, які знайшли в собі сили вчитися, розвиватися, йти далі, попри всі труднощі. На Черкащині ми познайомились з жінкою, яка, виховуючи чотирьох дітей, змушена була покинути рідний Ізюм. Вона купила швейну машинку на перші отримані гроші в якості допомоги й навчилася шити одяг. Зараз вона підприємниця і шиє жіночий одяг з трикотажу", - розповідає президентка ГО "НОВІ УКРАЇНСЬКІ НАРАТИВИ" Любов Правдіна.

Ще одна жінка з Херсонщини, вона викладала фізичну підготовку в одному з коледжів і мала хобі - заняття йогою, додає Правдіна.

"На новому місці в Тернополі розпочала викладати йогу таким самим жінкам та дівчатам ВПО в якості підтримки. Зараз вона вже відкрила декілька груп з йоги для всіх охочих і заробляє цим. На Закарпатті наша учасниця, маючи на руках дитину з цукровим діабетом, вирішила згадати свою першу освіту хіміка-технолога і зараз виготовляє солодощі без цукру та відкрила власний інтернет-магазин з продажу цих солодощів. В Одесі до нас на навчання з опановування роботи з елементами Штучного Інтелекту прийшла жінка, якій було 80 років і вона хотіла навчатися цьому. І таких історій - сотні. Вони всі про сміливість, про силу духу, про незламність те, як наші жінки, попри обставини, стають лідерками", - переконана Любов Правдіна.

Під час форуму-дискусії у форматі "вільного мікрофона" розповісти свою історію злетів і падінь могла кожна учасниця заходу.

"Кожна історія - про силу жінок, про втрати через війну, про кардинальні зміни в житті, про вміння починати з нуля - вражає. Нам дуже хочеться, щоб ці історії ставали більш видимими суспільству, і щоб все більше жінок та дівчат змогли розповісти свою історію і подолати всі перепони на шляху до успіху", - резюмує комунікаційна менеджерка ГО "НОВІ УКРАЇНСЬКІ НАРАТИВИ" Юлія Катюха.

Ця публікація підготовлена за фінансової підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF), але це не означає, що висловлені в ній погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку ООН.

Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF) - єдиний глобальний механізм, створений виключно на підтримку участі жінок в процесах розбудови миру та безпеки, а також гуманітарної допомоги.

Починаючи з 2016 року, WPHF надав фінансування та підтримав спроможність понад 1000 місцевих жіночих організацій громадянського суспільства, які працюють над питаннями порядку денного "Жінки, мир, безпека" та реалізують гуманітарну діяльність у 41 країні світу, які постраждали від кризи.