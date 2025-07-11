В Києві відбудеться Business Club КБУ, присвячений аналітиці ринку нерухомості в Україні

В Києві 23 липня відбудеться захід Business Club КБУ. Він буде присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз організаторів.
"Традиційно підбиваємо підсумки 1 півріччя 2025 року, дискутуємо щодо можливих векторів розвитку ринку нерухомості та об'єднуємо лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України", - кажуть про захід організатори.
Дата: 23 липня 2025 року
Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)
В першій частині зосередимось на останніх аналітичних даних будівельного ринку. Під час дискусії підіб’ємо підсумки 1 півріччя 2025 року та обговоримо можливі вектори розвитку ринку нерухомості.
Розглянемо загальну аналітику ринку будівництва та нерухомості, кредитування, ситуацію на ринку складської і офісної нерухомості, іншу цікаву статистику та прогнози від експертів.
В другій частині до обговорення долучаться лідери будівельної галузі, які ознайомлять учасників з новими ініціативами та технологіями, які допоможуть у відбудові України.
Традиційно до участі запрошується голова територіальної громади, що постраждала від збройної агресії РФ, який розповість про поточну ситуацію, плани і проєкти відбудови та розвитку зруйнованих територій.
Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Україна, Український погляд, Українські Національні Новини, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.