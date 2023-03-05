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В Києві від завтра працюватимуть виїзні бригади Центру крові: перелік адрес

Фото: у Києві з 6 березня працюватимуть виїзні бригади міського центру крові (t me dom_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Із понеділка, 6 березня, у столиці працюватимуть виїзні бригади Київського міського центру крові. Вони будуть діяти по шести адресах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Києва.

Так, за спеціальним графіком, розробленим з урахуванням територіального принципу, виїзна бригада прийматиме всіх охочих здати кров за різними адресами.

"Графік незмінний. Хіба що за форс-мажорних обставин доведеться переносити адреси, про що ми обов’язково будемо повідомляти додатково", - пояснила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За її словами, наразі виїзна бригада працюватиме на базі закладів охорони здоров’я, проте згодом до них можуть приєднатися й адреси інших установ.

Як повідомлялось, 3 березня в Деснянському районі Києва вже протестували нову систему сповіщення повітряної тривоги.

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Київ