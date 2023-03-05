В Киеве с завтрашнего дня будут работать выездные бригады Центра крови: список адресов

Так, по специальному графику, разработанному с учетом территориального принципа, выездная бригада будет принимать всех желающих сдать кровь по разным адресам.

"График неизменен. Разве что при форс-мажорных обстоятельствах придется переносить адреса, о чем мы обязательно будем сообщать дополнительно", - пояснила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По ее словам, выездная бригада будет работать на базе учреждений здравоохранения, однако впоследствии к ним могут присоединиться и адреса других учреждений.