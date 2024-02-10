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У Києві від сьогодні на місяць перекрили рух розв'язкою біля Дегтярівського мосту (карта)

Ілюстративне фото: у Києві від сьогодні на місяць перекрили рух розв'язкою біля Дегтярівського мосту (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві від сьогодні, 10 лютого, та по 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки біля Дегтярівського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з почиланням на КМДА.

За даними КМДА, рух транспорту буде перекрито ділянкою розв’язки на перетині вулиць Дегтярівська та Олександра Довженка.

"Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки. Про це повідомляє КК "Київавтодор", - сказано в повідомленні.

Зокрема, рух транспорту перекриють на з’їздах:

  • із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");
  • із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").

Фото: карта Києва (kyivcity.gov.ua)

Обвал Дегтярівського мосту

Нагадаємо, 30 вересня у Києві на проїжджу частину обрушилися кілька прольотів Дегтярівського мосту. Рух автомобілів було перекрито.

У КМДА наголосили, що відповідальність за інцидент несе підрядник.

З червня на мосту проводили ремонтні роботи, їх планували завершити до 30 листопада. На це виділили близько 1 млрд гривень.

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Київ