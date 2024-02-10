В Киеве с сегодняшнего дня на месяц перекрыли движение по развязке у Дегтяровского моста (карта)

В Киеве с сегодняшнего дня, 10 февраля, и по 10 марта будет перекрыто движение транспорта по участку развязки возле Дегтяровского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
По данным КГГА, движение транспорта будет перекрыто участком развязки на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко.
"Изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки. Об этом сообщает УК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.
В частности, движение транспорта будет перекрыто на съездах:
Фото: карта Киева (kyivcity.gov.ua)
Напомним, 30 сентября в Киеве на проезжую часть обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста. Движение автомобилей было перекрыто.
В КГГА отметили, что ответственность за инцидент несет подрядчик.
С июня на мосту проводились ремонтные работы, их планировали завершить до 30 ноября. На это было выделено около 1 млрд гривен.
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