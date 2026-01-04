У Києві вибухнув позашляховик: є постраждалі

Вибухи в Дарницькому районі Києва

Нагадаємо, на початку грудня у мережі з'явилася інформація про те, що на вулиці Ревуцького в Дарницькому районі Києва пролунали вибухи. Тоді ж з'явилась інформація про одного загиблого та одного постраждалого.

Згодом джерела РБК-Україна підтвердили цю інформацію.

За даними поліції Києва, правохоронці розпочали розслідування вибухів у Дарницькому районі. Там теж заявляли про одного загиблого та одного постраждалого.

Попередньо повідомлялося, що здетонував невідомий пристрій. Поки невідомо, хто його там заклав.

Пізніше стало відомо, що у Дарницькому районі Києва здетонував саморобний вибуховий пристрій. Перший вибух стався, коли поруч проходили нацгвардійці.