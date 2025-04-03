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В Киеве на вход закрывали несколько станций метро: в чем причина

Четверг 03 апреля 2025 18:15
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В Киеве на вход закрывали несколько станций метро: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве на вход закрыли несколько станций метро 3 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве вечером четверга, 3 апреля, на вход для пассажиров было закрыто несколько станций метрополитена. На станции "Контрактовая площадь" пассажирка попала под поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

""Синяя" линия метро: станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайна" и "Тараса Шевченко" закрыты на вход для пассажиров", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что сейчас движение поездов на линии организовано от станции "Теремки" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

Об изменениях и возобновлении движения сообщим дополнительно.

Обновлено в 18:45.

По данным КГГА, движение поездов "синей" линии метро восстановлено в обычном режиме

"Все станции работают на вход и выход для пассажиров. Пассажир жив. Обстоятельства случая выясняют правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие выходные, 5 и 6 апреля 2025 года, в Киеве закроют ряд станций метро. Это связано с ремонтными работами на Дарницком путепроводе.

Также мы писали, что в Киеве сразу три станции метро временно закрыли для входа пассажиров. Это произошло после падения пассажира под поезд.

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