У Києві вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, що в цей вечір у Києві вже оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана через ракету, які згідно повідомленню Повітряних сил ЗСУ, летіла у напрямку Київської області через Чернігівську.

Водночас у низці інших регіонів України сигнал тривоги був пов'язаний із ворожими безпілотниками, які перебувають в повітряному просторі нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.