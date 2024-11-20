У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: що відомо

В ніч на 20 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Це вже другий сигнал за останні декілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 03:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Чернігівський, Харківській та Дніпропетровській областях. Крім того, темно-червоним кольором багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.

Через декілька хвилин Київська міська військова адміністрація (КМВА) підтвердила, що для столиці існує загроза застосування дронів. "Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

"Увага! Місто Київ! Ворожий БпЛА у вашому напрямку з півдня. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Сигнал тривоги пролунав у Києві о 03:05. Водночас військові уточнили, на місто летить ворожий ударний дрон.

Нагадаємо, що під час першої тривоги в Києві, яку оголосили 19 листопада о 23:29, у столиці було чути вибухи. Вони лунали о 23:57.

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