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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу: что известно

Среда 20 ноября 2024 03:12
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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу: что известно Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Это уже второй сигнал за последние несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги раздался в Киеве в 03:05. В то же время военные уточнили, на город летит вражеский ударный дрон.

"Внимание! Город Киев! Вражеский БпЛА в вашем направлении с юга. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Через несколько минут Киевская городская военная администрация (КГВА) подтвердила, что для столицы существует угроза применения дронов.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:12 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черниговский, Харьковской и Днепропетровской областях. Кроме того, темно-красным цветом много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу: что известно

Напомним, что во время первой тревоги в Киеве, которую объявили 19 ноября в 23:29, в столице были слышны взрывы. Они звучали в 23:57.

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