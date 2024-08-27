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У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: Росія атакує Україну дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 серпня у столиці України місті Києві вдруге оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 01:07.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у повітряному просторі України продовжують перебувати ворожі ударні безпілотники. Зокрема, летять на Київ та Чернігів.

"Увага! "Шахеди" на Київ, Чернігів. Залишайтесь в укриттях", - йдеться у повідомленні ПС о 01:09.

Оновлено о 01:14

Канал "Карта повітряних тривог" повідомив, що у передмісті Києва працює ППО.

Оновлено о 01:18

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили роботу ППО.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:11, тривога оголошена у наступних областях України.

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