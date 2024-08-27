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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 августа в столице Украины в Киеве вторично объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 01:07.

По информации ВВС, в воздушном пространстве Украины продолжают находиться вражеские ударные беспилотники. В частности летят на Киев и Чернигов.

"Внимание! "Шахеды" на Киев, Чернигов. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении ПС в 01:09.

Обновлено в 01:14

Канал "Карта воздушных тревог" сообщил, что в пригороде Киева работает ПВО.

Обновлено в 01:18

В Киевской городской военной администрации подтвердили работу ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - подчеркнул Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:11, тревога объявлена в следующих областях Украины.

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