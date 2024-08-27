ua en ru
Вт, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за дронов

Вторник 27 августа 2024 01:13
UA EN RU
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за дронов Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 августа в столице Украины в Киеве вторично объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 01:07.

По информации ВВС, в воздушном пространстве Украины продолжают находиться вражеские ударные беспилотники. В частности летят на Киев и Чернигов.

"Внимание! "Шахеды" на Киев, Чернигов. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении ПС в 01:09.

Обновлено в 01:14

Канал "Карта воздушных тревог" сообщил, что в пригороде Киева работает ПВО.

Обновлено в 01:18

В Киевской городской военной администрации подтвердили работу ПВО.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - подчеркнул Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:11, тревога объявлена в следующих областях Украины.

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за дронов

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
Зеленский собрал Ставку по последствиям атаки: РФ бросила на Украину 127 ракет и 109 дронов
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине