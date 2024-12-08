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У Києві вдруге за день оголосили тривогу на тлі атаки дронів

Неділя 08 грудня 2024 19:20
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У Києві вдруге за день оголосили тривогу на тлі атаки дронів Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 8 грудня, у Києві вдруге за день пролунав сигнал повітряної тривоги. Її причиною знову стали дрони, які летять в напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Тривогу у Києві оголосили о 19:14. Перед цим військові двічі попереджали про дрони, які тримають курс на столицю.

Зокрема, о 18:51 БпЛА летіли на Київ з південного сходу, а о 19:11 з південного заходу.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонський, Запорізькій та Донецькій областях. Темно-червоним кольором також позначено Луганську область та окупований Крим, але це відбувається вже протягом багатьох місяців.

У Києві вдруге за день оголосили тривогу на тлі атаки дронів

Нагадаємо, сьогодні посольство США в Києві повідомило про збільшення атак ракетами і безпілотниками Росії на інфраструктуру України. У зв'язку з цим громадян Сполучених Штатів закликали стежити за повідомленнями про повітряні атаки.

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