У Києві вдруге за день оголосили тривогу на тлі атаки дронів
Ввечері, 8 грудня, у Києві вдруге за день пролунав сигнал повітряної тривоги. Її причиною знову стали дрони, які летять в напрямку столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривогу у Києві оголосили о 19:14. Перед цим військові двічі попереджали про дрони, які тримають курс на столицю.
Зокрема, о 18:51 БпЛА летіли на Київ з південного сходу, а о 19:11 з південного заходу.
Де оголосили тривогу
Станом на 19:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонський, Запорізькій та Донецькій областях. Темно-червоним кольором також позначено Луганську область та окупований Крим, але це відбувається вже протягом багатьох місяців.
Нагадаємо, сьогодні посольство США в Києві повідомило про збільшення атак ракетами і безпілотниками Росії на інфраструктуру України. У зв'язку з цим громадян Сполучених Штатів закликали стежити за повідомленнями про повітряні атаки.
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