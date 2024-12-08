В Киеве второй раз за день объявили тревогу на фоне атаки дронов

Вечером, 8 декабря, в Киеве во второй раз за день прозвучал сигнал воздушной тревоги. Ее причиной снова стали летящие в направлении столицы дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Тревогу в Киеве объявили в 19.14. Перед этим военные дважды предупреждали о дронах, держащих курс на столицу.

В частности, в 18:51 БпЛА летели в Киев с юго-востока, а в 19:11 с юго-запада.

Где объявили тревогу

По состоянию на 19:18 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Темно-красным цветом также обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но это происходит уже в течение многих месяцев.