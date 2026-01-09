У Києві вчергове лунають вибухи: столиця під ударом крилатих ракет і балістики

У Києві вночі 9 січня повторно пролунала серія гучних вибухів - столицю одночасно атакують дрони, крилаті ракети та балістика.
Вибухи в Києві пролунали о третій годині ночі. Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі у напрямку столиці та групи крилатих ракет у цей час.
Через декілька хвилин у столиці знову стало дуже гучно - ПС написали про повторні пуски "Калібрів" на столицю. Також з'явилась загроза балістичних ударів.
Про балістику попереджала і Київська МВА - людей закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Окрім цього, військові зафіксували ще групи дронів, які прямували теж в напрямку Києва.
Місцеві ЗМІ та пабліки сповістили, що у столиці зникає світло після вибухів. Згодом про зникнення електропостачання повідомив і сам мер Віталій Кличко.
Оновлено о 3:59
Повітряні Сили повідомили про швидкісну ціль на столицю. Через дві хвилини з'явилось повідомлення, що в напрямку Києва знову рухається балістика.
Ворог масовано обстрілює Україну та власне столицю 9 січня, під час непогоди та посилення морозів. РФ хоче лишити населення без критично важливих речей: воли, тепла та газу, щоб таким чином тиснути на нашу країну.
Щодо столиці, вже відомо про декількох загиблих в результаті сьогоднішньої атаки, ще більше людей постраждали. Окрім жертв серед населення відомо про загибель медиків та інших медпрацівників, які приїхали на виклик допомагати людям.
Під ударом у столиці в ніч на п'ятницю опинились: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський та Шевченківський райони.
Мер повідомляв про численні попадання дронів у житлові будинки, а пабліки публікували кадри влучань та інші наслідки. Також внаслідок комбінованої атаки на Київ стались численні пожежі, екстрені служби працюють у напруженому режимі.