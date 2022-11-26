У Києві упродовж дня очікується густий туман: рекомендації водіям

Вранці та протягом дня 26 листопада у Києві втримається густий туман, видимість на дорогах складе 200-500 м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
У зв'язку із погіршенням погодних умов водіям столиці дали кілька порад. Так, під час водіння у тумані слід:
Крім того, пішоходів також закликають бути уважними та одягати світлоповертаючі елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили про небезпечні погодні умови в Україні сьогодні, 26 листопада. На дорогах очікується ожеледиця та налипання снігу.
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