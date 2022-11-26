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У Києві упродовж дня очікується густий туман: рекомендації водіям

Фото: у Києві протягом дня очікується густий туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці та протягом дня 26 листопада у Києві втримається густий туман, видимість на дорогах складе 200-500 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У зв'язку із погіршенням погодних умов водіям столиці дали кілька порад. Так, під час водіння у тумані слід:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Крім того, пішоходів також закликають бути уважними та одягати світлоповертаючі елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про небезпечні погодні умови в Україні сьогодні, 26 листопада. На дорогах очікується ожеледиця та налипання снігу.

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