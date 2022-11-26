У Києві упродовж дня очікується густий туман: рекомендації водіям

Вранці та протягом дня 26 листопада у Києві втримається густий туман, видимість на дорогах складе 200-500 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

У зв'язку із погіршенням погодних умов водіям столиці дали кілька порад. Так, під час водіння у тумані слід:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Крім того, пішоходів також закликають бути уважними та одягати світлоповертаючі елементи – флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.