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В Киеве на протяжении дня ожидается густой туман: рекомендации водителям

Фото: в Киеве на протяжении дня ожидается густой туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром и на протяжении дня ​​26 ноября в Киеве удержится густой туман, видимость на дорогах составит 200-500 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В связи с ухудшением погодных условий водителям столицы дали несколько советов. Так, во время вождения в тумане следует:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, пешеходов также призывают быть внимательными и одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Напомним, ранее синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Украине сегодня, 26 ноября. На дорогах ожидается гололедица и налипание снега.

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