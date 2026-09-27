У Києві уламки влучили в 16-поверхівку на рівні 7 поверху, є постраждалі

У Подільському районі Києва зафіксовано влучання у 16-поверховий житловий будинок на рівні 7 поверху. Попередньо, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
У Подільському районі, поруч з офісним центром, на який раніше впали уламки БпЛА, зафіксовано влучання в 16-поверховий житловий будинок на рівні 7 поверху. Попередньо, є постраждалі.
Екстрені служби працюють на місці.
Нагадаємо, увечері 27 вересня Росія атакувала Софіївську Борщагівку - підтверджено влучання на території ринку "Столичний", є загиблі та майже 10 постраждалих.