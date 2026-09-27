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В Киеве произошло попадание в 16-этажку на уровне 7 этажа, есть пострадавшие

23:11 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: экстренные службы направляются на пострадавшие адреса (facebook.com/DSNSKyiv)

В Подольском районе Киева зафиксировано попадание в 16-этажное жилое здание на уровне 7 этажа. Предварительно есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

В Подольском районе, рядом с офисным центром, на который раньше упали обломки БПЛА, зафиксировано попадание в 16-этажный жилой дом на уровне 7 этажа. Предварительно есть пострадавшие.

Экстренные службы работают на месте.

Напомним, вечером 27 сентября Россия атаковала Софиевскую Борщаговку - подтверждено попадание на территории рынка "Столичный", есть погибшие и около 10 пострадавших.

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