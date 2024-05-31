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У Києві уламки російської ракети знищили трансформаторну підстанцію

Фото: у Києві знищино трансформаторну підстанцію через нічну атаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві була знищена трансформаторна підстанція внаслідок нічної атаки ворога. Також пошкоджені електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

О 8:10 енергетикам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.

Станом на 8:45 у Києві без світла залишалося близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня у ДТЕК обіцяють повернути електропостання.

 

Нічна атака

В ніч на 31 травня росіяни випустили по Києву крилату ракету "Іскандер-К". Її збили, у столиці упали уламки. Внаслідок атаки виникла пожежа, була пошкоджена низка об'єктів - СТО, автомийка, автівки та склад.

Також окупанти атакували Харків ракетами С-300. Там зруйнована п'ятиповерхівка, пошкоджені інші будинки та підприємство.

Внаслідок атаки у Харкові загинули п'ять осіб. Відомо про щонайменше 25 постраждалих.

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