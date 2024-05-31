RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве обломки российской ракеты уничтожили трансформаторную подстанцию

Фото: в Киеве уничтожена трансформаторная подстанция из-за ночной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве была уничтожена трансформаторная подстанция в результате ночной атаки врага. Также повреждены электросети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня утром обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

В 8:10 энергетикам удалось заживить большинство домов по резервным источникам.

По состоянию на 8:45 в Киеве без света оставалось около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. До конца дня в ДТЭК обещают вернуть электроснабжение.

 

 

Ночная атака

В ночь на 31 мая россияне выпустили по Киеву крылатую ракету "Искандер-К". Ее сбили, в столице упали обломки. В результате атаки возник пожар, был поврежден ряд объектов - СТО, автомойка, автомобили и склад.

Также оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300. Там разрушена пятиэтажка, повреждены другие дома и предприятие.

В результате атаки в Харькове погибли пять человек. Известно по меньшей мере 0 25 пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевВойна в УкраинеВойна России против УкраиныЭнергетики