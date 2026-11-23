За словами міського голови, у Святошинському районі уламки безпілотника впали на територію навчального закладу. Пожежі там не виникло.

Ще одне падіння уламків БПЛА зафіксували на території іншого навчального закладу за іншою адресою.

Наразі екстрені служби прямують до обох місць подій. Інформації про постраждалих чи пошкодження на цей момент немає.