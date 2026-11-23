По словам мэра, в Святошинском районе обломки беспилотника упали на территорию учебного заведения. Пожар там не возник.

Еще одно падение обломков БПЛА зафиксировали на территории другого учебного заведения по другому адресу.

В настоящее время экстренные службы направляются к обоим местам событий. Информации о пострадавших или повреждениях на данный момент нет.