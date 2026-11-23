Во время российской атаки на Киев утром 23 ноября обломки беспилотников упали на территории двух учебных заведений. На местах работают экстренные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По словам мэра, в Святошинском районе обломки беспилотника упали на территорию учебного заведения. Пожар там не возник.
Еще одно падение обломков БПЛА зафиксировали на территории другого учебного заведения по другому адресу.
В настоящее время экстренные службы направляются к обоим местам событий. Информации о пострадавших или повреждениях на данный момент нет.
Напомним, утром 23 ноября российский беспилотник атаковал жилую многоэтажку в Шевченковском районе Харькова.
Дрон попал во второй этаж дома. По предварительным данным, два человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.