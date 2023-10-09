UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві ухвалили рішення по роботі транспорту у тривоги: чи скасували заборону

Фото: Транспорт в Києві буде зупинятися під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Громадський наземний транспорт у Києві, як і раніше, буде зупинятися під час повітряної тривоги. Петиція громадян розглянута та відхилена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Як зазначається в повідомленні, Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії Київради з питань транспорту щодо електронної петиції про "Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус)".

Після обговорень було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Як і раніше, транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено, повідомили в КМВА,

"Таке рішення обумовлене заходами безпеки. Тому прошу звернути на це увагу і сумлінно дотримуватися встановлених правил",  - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Рух транспорту в Києві під час тривог

З травня 2022 року в Києві у разі оголошення тривоги наземний транспорт міста має довезти пасажирів до найближчого укриття для населення, розташованого за маршрутом руху.

Водій транспорту повинен робити оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття у будинках тощо.

Міська патрульна поліція контролюватиме зупинки громадського транспорту під час тривог.

У січні 2023 року громадяни створили петицію із проханням скасувати зупинку наземного транспорту під час повітряної тривоги. А у березні цей запит набрав необхідну кількість голосів для розгляду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київтролейбус