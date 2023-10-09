В Киеве приняли решение по работе транспорта в тревоги: отменили ли запрет?

Как отмечается в сообщении, Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта по электронной петиции о "Возобновлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус)".

После обсуждений было принято решение продлить запрет на движение общественного транспорта во время воздушных тревог. По-прежнему транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена, сообщили в КМВА.

"Такое решение обусловлено мерами безопасности. Поэтому прошу обратить на это внимание и добросовестно соблюдать установленные правила", - сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Движение транспорта в Киеве во время тревог

С мая 2022 года в Киеве, в случае объявления тревоги, наземный транспорт города должен довезти пассажиров до ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения.

Водитель транспорта должен делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Городская патрульная полиция будет контролировать остановки общественного транспорта во время тревог.

В январе 2023 года граждане создали петицию с просьбой упразднить остановку наземного транспорта во время воздушной тревоги. А в марте этот запрос набрал необходимое количество голосов для рассмотрения.