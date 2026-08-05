Росіяни касетними боєприпасами знищили сортувальний центр "Нової пошти" у Києві

Внаслідок масованої атаки Росії у ніч на 5 серпня у Києві було знищено сортувальний центр "Нової пошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
"Ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси", - зазначили в компанії.
Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення.
Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. "Нова пошта" компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень.
"Попри чергову атаку, "Нова пошта" продовжує працювати по всій Україні. За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, в ніч на 5 серпня росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами.
Наслідки фіксуються на понад 7 локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.
У місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали.
Під вогнем опинилися "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.