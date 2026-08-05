Росіяни касетними боєприпасами знищили сортувальний центр "Нової пошти" у Києві

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами.

Наслідки фіксуються на понад 7 локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

У місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали.

Під вогнем опинилися "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.