В Киеве ученица выпала из окна третьего этажа школы: что говорят в полиции
В одном из образовательных учреждений Киева произошло чрезвычайное происшествие. Школьница выпала из окна третьего этажа здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.
Где именно в Киеве произошло чрезвычайное происшествие
Согласно информации правоохранителей, чрезвычайное происшествие с участием несовершеннолетней произошло в одном из образовательных учреждений Днепровского района столицы.
Днепровский район Киева (скриншот: google.com/maps)
Предварительно было установлено, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа здания.
Что известно о состоянии пострадавшей школьницы
Пострадавшую в результате падения с большой высоты девушку госпитализировали. Поэтому сейчас она, скорее всего, находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов.
На месте происшествия работают:
- следственно-оперативная группа;
- ювенальные полицейские.
В отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что они устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)
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