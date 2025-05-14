В Киеве ученица выпала из окна третьего этажа школы: что говорят в полиции

В одном из образовательных учреждений Киева произошло чрезвычайное происшествие. Школьница выпала из окна третьего этажа здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.

Где именно в Киеве произошло чрезвычайное происшествие

Согласно информации правоохранителей, чрезвычайное происшествие с участием несовершеннолетней произошло в одном из образовательных учреждений Днепровского района столицы.

Днепровский район Киева (скриншот: google.com/maps)

Предварительно было установлено, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа здания.

Что известно о состоянии пострадавшей школьницы

Пострадавшую в результате падения с большой высоты девушку госпитализировали. Поэтому сейчас она, скорее всего, находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов.

На месте происшествия работают:

следственно-оперативная группа;

ювенальные полицейские.

В отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что они устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)