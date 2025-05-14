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В Киеве ученица выпала из окна третьего этажа школы: что говорят в полиции

Среда 14 мая 2025 13:38
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В Киеве ученица выпала из окна третьего этажа школы: что говорят в полиции В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа образовательного учреждения (иллюстративное фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В одном из образовательных учреждений Киева произошло чрезвычайное происшествие. Школьница выпала из окна третьего этажа здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева в Facebook.

Где именно в Киеве произошло чрезвычайное происшествие

Согласно информации правоохранителей, чрезвычайное происшествие с участием несовершеннолетней произошло в одном из образовательных учреждений Днепровского района столицы.

В Киеве ученица выпала из окна третьего этажа школы: что говорят в полицииДнепровский район Киева (скриншот: google.com/maps)

Предварительно было установлено, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа здания.

Что известно о состоянии пострадавшей школьницы

Пострадавшую в результате падения с большой высоты девушку госпитализировали. Поэтому сейчас она, скорее всего, находится в медицинском учреждении под наблюдением специалистов.

На месте происшествия работают:

  • следственно-оперативная группа;
  • ювенальные полицейские.

В отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что они устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.

В Киеве ученица выпала из окна третьего этажа школы: что говорят в полицииПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Полтавской области подросток умер во время урока физкультуры.

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