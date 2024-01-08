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У Києві на Троєщині під час руху загорівся тролейбус (відео)

Фото: у Києві на Троєщині під час руху загорівся тролейбус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Деснянському районі Києва, на вулиці Градинській (Троєщина), під час руху загорівся тролейбус у понеділок, 8 січня. Попередньо, повідомляють про підпал ізсередини салону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та столичні Telegram-канали.

"На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався", - йдеться в повідомленні КМДА.

Там зазначили, що ніхто з пасажирів тролейбуса не постраждав. Наразі на місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронні органи.

За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння - підпал ізсередини салону.

 

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КМДАКиївтролейбусПожежа