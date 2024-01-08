В Киеве на Троещине во время движения загорелся троллейбус (видео)

"На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался", - говорится в сообщении КГГА.

Там отметили, что никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпасстранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

По информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона.