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В Киеве на Троещине во время движения загорелся троллейбус (видео)

Фото: в Киеве на Троещине во время движения загорелся троллейбус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Деснянском районе Киева, по улице Градинской (Троещина), во время движения загорелся троллейбус в понедельник, 8 января. Предварительно сообщают о поджоге изнутри салона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и столичные Telegram-каналы.

"На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался", - говорится в сообщении КГГА.

Там отметили, что никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпасстранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

По информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона.

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КГГАКиевтролейбусПожар